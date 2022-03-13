Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид обогнал Юбердо и вышел в лидеры, Овечкин идет восьмым

Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:1). Он вышел в лидеры списка бомбардиров Национальной хоккейной лиги, доведя личный счет до 83 очков.

Макдэвид обошел нападающего «Флориды» Джонатан Юбердо, который набрал 82 очка.

Лучшим из россиян остается нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который располагается на шестой строчке. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на восьмом месте.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 83 (32+51) очко в 58 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 82 (18+64) в 58 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 81 (39+42) в 59 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 78 (26+52) в 58 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 76 (44+32) в 55 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 73 (30+43) в 56 матчах

7. Назем Кадри («Колорадо») — 72 (22+50) в 56 матчах

8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 71 (36+35) в 58 матчах

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 69 (23+46) в 57 матчах

10. Патрик Кейн («Чикаго») — 68 (19+49) в 56 матчах