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Сегодня, 10:22

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид обогнал Юбердо и вышел в лидеры, Овечкин идет восьмым

Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Коннор Макдэвид.
Фото Getty Images

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:1). Он вышел в лидеры списка бомбардиров Национальной хоккейной лиги, доведя личный счет до 83 очков.

Макдэвид обошел нападающего «Флориды» Джонатан Юбердо, который набрал 82 очка.

Лучшим из россиян остается нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который располагается на шестой строчке. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на восьмом месте.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 83 (32+51) очко в 58 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 82 (18+64) в 58 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 81 (39+42) в 59 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 78 (26+52) в 58 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 76 (44+32) в 55 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 73 (30+43) в 56 матчах

7. Назем Кадри («Колорадо») — 72 (22+50) в 56 матчах

8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 71 (36+35) в 58 матчах

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 69 (23+46) в 57 матчах

10. Патрик Кейн («Чикаго») — 68 (19+49) в 56 матчах

Александр Овечкин
Джонатан Юбердо
Джонни Годро
Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Остон Мэттьюс
0
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 41 17 87
2 Питтсбург 59 35 24 79
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 58 18 40 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 58 37 21 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Оттава 58 21 37 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 58 15 43 38
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 58 34 24 75
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 58 33 25 70
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 59 26 33 62
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 58 18 40 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 58 36 22 79
2 Лос-Анджелес 60 32 28 72
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 60 32 28 68
5 Ванкувер 59 29 30 65
6 Анахайм 61 27 34 64
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
3.03
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18.03
13.03 03:00
Бостон – Аризона
 3 : 2
13.03 03:00
Калгари – Детройт
 3 : 0
13.03 03:00
Монреаль – Сиэтл
 3 : 4 Б
13.03 03:00
Нью-Джерси – Анахайм
 2 : 1 Б
13.03 03:00
Оттава – Чикаго
 3 : 6
13.03 04:00
Даллас – Рейнджерс
4 : 7
13.03 05:30
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 5 : 0
13.03 06:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 4 : 1
13.03 20:00
Питтсбург – Каролина
 - : -
13.03 23:00
Баффало – Торонто
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 58 82
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 44
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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