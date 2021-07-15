Свечков получил 18-й номер в рейтинге драфта НХЛ-2021

Представлен финальный рейтинг драфта НХЛ-2021, информирует Sportsnet. Среди россиян выше всех в списке находится 18-летний нападающий СКА Федор Свечков.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA)

2. н Мэттью Бенирс (университет Мичигана, NCAA)

3. з Симон Эдвинссон («Фрелунда», Швеция)

4. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL)

5. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция)

6. з Люк Хьюз (USNTDP, США)

7. з Брандт Кларк («Нове Замки», Словакия)

8. н Мэйсон Мактавиш («Ольтен», Швейцария)

9. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA)

10. н Коул Силлинджер («Медисин Хэт», WHL)

...18. н Федор Свечков (СКА)

...21. н Никита Чибриков (СКА)

...23. з Даниил Чайка (ЦСКА)

Напомним, первый раунд драфта состоится 23 июля, остальные — 24 июля. В первом раунде будет 31 выбор, а не 32. «Аризона» лишена права выбора за нарушение правил при проведении тестирования игроков в сезоне-2019/20. Право общего первого выбора досталось «Баффало».