Свечков получил 18-й номер в рейтинге драфта НХЛ-2021
Представлен финальный рейтинг драфта НХЛ-2021, информирует Sportsnet. Среди россиян выше всех в списке находится 18-летний нападающий СКА Федор Свечков.
Полностью рейтинг выглядит так:
1. з Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA)
2. н Мэттью Бенирс (университет Мичигана, NCAA)
3. з Симон Эдвинссон («Фрелунда», Швеция)
4. н Дилан Гюнтер («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL)
5. н Вильям Эклунд («Юргорден», Швеция)
6. з Люк Хьюз (USNTDP, США)
7. з Брандт Кларк («Нове Замки», Словакия)
8. н Мэйсон Мактавиш («Ольтен», Швейцария)
9. н Кент Джонсон (университет Мичигана, NCAA)
10. н Коул Силлинджер («Медисин Хэт», WHL)
...18. н Федор Свечков (СКА)
...21. н Никита Чибриков (СКА)
...23. з Даниил Чайка (ЦСКА)
Напомним, первый раунд драфта состоится 23 июля, остальные — 24 июля. В первом раунде будет 31 выбор, а не 32. «Аризона» лишена права выбора за нарушение правил при проведении тестирования игроков в сезоне-2019/20. Право общего первого выбора досталось «Баффало».
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