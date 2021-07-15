Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капитан «Монреаля» Уэбер может пропустить сезон из-за травм, а если завершит карьеру, «Нэшвиллу» грозит штраф

08:07
Ши Уэбер. Фото USA Today Sports
Ши Уэбер. Фото USA Today Sports
Теги:

Защитник и капитан «Монреаля» Ши Уэбер может пропустить следующий сезон из-за многочисленных травм, сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн.

У 35-летнего хоккеиста вновь начались проблемы с левой лодыжкой и коленом, на которых он несколько лет назад перенес операции, а также из-за травмы большого пальца на ноге, которую в клубе считают достаточно серьезной.

По этой причине «Монреаль» не планирует защищать Уэбера на драфте расширения для «Сиэтла», который состоится 21 июля.

Хоккеист, которому в августе исполнится 36 лет, зарабатывает по 7,86 миллиона долларов за сезон, а его контракт рассчитан до 2026 года. НХЛ хочет определиться со статусом Уэбера: будет ли игрок на весь сезон помещен в список травмированных хоккеистов, либо объявит о завершении карьеры.

В случае если Уэбер решит закончить с хоккеем,из-за особенностей его контракта, «Нэшвиллу» придется платить штраф. Если игрок завершит карьеру этим летом, то «Предаторз» будут платить хоккеисту 4,9 миллиона в течение пяти лет, а если в 2022-м — то по 6,1 миллиона. Это 14-летнее соглашение на 110 миллионов было подписано еще с «Нэшвиллом» в 2012 году, а в 2016-м он был обменян в «Монреаль».

Всего в НХЛ на его счету 1038 матчей и 589 (224 + 365) очков, а также 97 встреч в плей-офф, где он записал на свой счет 42 (18 + 24) балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Читайте также

Пловцы из Узбекистана хотели попасть на Олимпиаду путем обмана. Аферистов вычислили и засудили
Где проводит отпуск вместе с сыном Ксения Собчак
"Недопустимая халатность": Песков оценил состояние дорог в омском селе
В Госдепе США посчитали судьбу Украины ее собственной ответственностью
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
9
Офсайд