Фридман назвал клубы, в которые могут перейти Сутер и Паризе

Инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о том, в какие клубы могут перейти защитник Райан Сутер и нападающий Зак Паризе.

«Думаю, многие удивятся, если Сутер окажется в Канаде. Он американский парень. Он из сборной США. Он всегда играл в Штатах, меня всяко можно удивить.

Я думаю о «Вегасе», многие думают о «Колорадо», некоторые люди задумывались о «Вашингтоне». Вот места, в которых потенциально мог бы оказаться Сутер.

Один человек сказал мне: «Не забывай, что он играл под руководством Барри Троца». Есть ли шанс, что оба этих парня — а насчет Паризе все думают, что он отправится в «Айлендерс», — есть ли шанс, что они оба окажутся в «Айлендерс»?

Люди, с которыми знаком я и которые знают Сутера, говорят, что очень удивятся, если он отправится в Канаду», — сказал Фридман в подкасте Sportsnet.

13 июля «Миннесота» сообщила о выкупе контрактов Сутера и Паризе. Они стали игроками «Уайлд» в 2012 году, подписав с клубом идентичные контракты на 13 лет и 98 миллионов долларов.