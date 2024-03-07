Жена Овечкина рассказала, за что Александр наказывает детей

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» поделилась информацией об отношениях в своей семье — между родителями и двумя сыновьями: Сергеем и Ильей.

— Насколько вообще дети мотивируют Александра продолжать карьеру и держать себя в тонусе? Хоккеисты часто признаются, что им важно, чтобы ребенок увидел и запомнил, как папа играл.

— Точно знаю, что Саше очень важно, чтобы мы присутствовали на матчах. Он хочет, чтобы я брала обоих. С Илюшей сложнее, поскольку игры заканчиваются в десять, а то и позже, а утром в садик. Сергея стараюсь по возможности брать на каждую игру.

Саша всегда со льда смотрит на нас, на мою и их реакцию. Это дает ему дополнительные силы и эмоции. Был момент, когда он обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке снайперов НХЛ всех времен. Мы ждали этот момент, ходили с обоими детьми на каждую игру — и, к счастью, это произошло в домашнем матче. Есть видео в интернете, где мы втроем и наши друзья кричим, прыгаем. Эти кадры останутся на всю жизнь, и я очень рада, что дети вырастут и смогут видеть, как маленькими вместе радовались в такой момент.

— Бывает, что Саша за что-то наказывает детей?

— Не могу сказать, что он очень строгий папа. Думаю, я строже. Он меньше времени проводит с сыновьями, и понятно, что в редкие выходные как-то серьезно наказывать или сильно ругать их не может. Понятно, что делает замечания. Мы вместе, каждый по-своему, стараемся вырастить их воспитанными.

— Что дети должны делать, чтобы рассердить Овечкина?

— Даже не знаю. А, вспомнила! Он ругается, когда младший ребенок тянет за хвост нашу собаку. Саша безумно, до невозможности любит Блэйка и вступается за него. Ну, и когда идем в ресторан, а дети там начинают драться между собой, — могут получить от отца замечание.