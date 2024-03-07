«Колорадо» разгромил «Детройт», Маккиннон, Макар и Рантанен набрали по 4 очка

«Колорадо» дома разгромил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У хозяев по 4 очка набрали Нэйтан Маккиннон, Кейл Макар и Микко Рантанен. Российский вратарь Александр Георгиев сделал 27 сейвов. У гостей шайбы забросили Девид Перрон и Робби Фаббри.

Маккиннон набрал 109 (40+69) очков и оторвался в гонке бомбардиров от Никиты Кучерова («Тампа»), на счету которого 105 (38+67) очков.

«Колорадо» набрал 83 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» с 72 очками — на 6-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Детройт» — 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)

Голы: Фаббри — 17 (бол., Дебринкэт, Гостисбеер), 1:48 — 0:1. Макар — 15 (Тэйвз, Маккиннон), 5:15 — 1:1. Перрон — 13 (Копп, Мяяття), 13:30 — 1:2. Маккиннон — 40 (бол., Рантанен, Макар), 17:07 — 2:2. Лехконен — 10 (Рантанен, Маккиннон), 28:49 — 3:2. Макар — 16 (Рантанен, Маккиннон), 36:12 — 4:2. Макар — 17 (бол., Рантанен, Друэн), 39:26 — 5:2. Друэн — 12 (Колтон, Мэнсон), 47:12 — 6:2. Фоди — 1 (Кивиранта), 55:25 — 7:2.

Вратари: Георгиев — Лайон (Раймер, 40:00).

Штраф: 10 — 18.

Броски: 54 (16+24+14) — 29 (15+6+8).

Наши: — - Костин (10.20/0/-1).

7 марта. Денвер. Ball Arena.