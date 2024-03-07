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Сегодня, 08:39

«Колорадо» разгромил «Детройт», Маккиннон, Макар и Рантанен набрали по 4 очка

Руслан Минаев
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Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports

«Колорадо» дома разгромил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У хозяев по 4 очка набрали Нэйтан Маккиннон, Кейл Макар и Микко Рантанен. Российский вратарь Александр Георгиев сделал 27 сейвов. У гостей шайбы забросили Девид Перрон и Робби Фаббри.

Маккиннон набрал 109 (40+69) очков и оторвался в гонке бомбардиров от Никиты Кучерова («Тампа»), на счету которого 105 (38+67) очков.

«Колорадо» набрал 83 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» с 72 очками — на 6-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Детройт» — 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)

Голы: Фаббри — 17 (бол., Дебринкэт, Гостисбеер), 1:48 — 0:1. Макар — 15 (Тэйвз, Маккиннон), 5:15 — 1:1. Перрон — 13 (Копп, Мяяття), 13:30 — 1:2. Маккиннон — 40 (бол., Рантанен, Макар), 17:07 — 2:2. Лехконен — 10 (Рантанен, Маккиннон), 28:49 — 3:2. Макар — 16 (Рантанен, Маккиннон), 36:12 — 4:2. Макар — 17 (бол., Рантанен, Друэн), 39:26 — 5:2. Друэн — 12 (Колтон, Мэнсон), 47:12 — 6:2. Фоди — 1 (Кивиранта), 55:25 — 7:2.

Вратари: Георгиев — Лайон (Раймер, 40:00).

Штраф: 10 — 18.

Броски: 54 (16+24+14) — 29 (15+6+8).

Наши: — - Костин (10.20/0/-1).

7 марта. Денвер. Ball Arena.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Колорадо Эвеланш
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 63 32 31 72
4 Айлендерс 61 27 34 68
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Питтсбург 60 28 32 64
7 Нью-Джерси 62 30 32 64
8 Коламбус 62 21 41 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 90
2 Бостон 64 36 28 87
3 Торонто 62 36 26 80
4 Детройт 62 33 29 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 63 29 34 63
7 Монреаль 62 24 38 58
8 Оттава 60 25 35 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 64 39 25 83
4 Нэшвилл 63 35 28 73
5 Сент-Луис 62 32 30 67
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 62 25 37 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 64 40 24 87
2 Эдмонтон 60 38 22 78
3 Лос-Анджелес 61 31 30 73
4 Вегас 62 33 29 73
5 Сиэтл 62 28 34 67
6 Калгари 61 30 31 65
7 Анахайм 62 23 39 49
8 Сан-Хосе 61 15 46 37
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7.03 03:00
Торонто – Баффало
 2 : 1 ОТ
7.03 05:30
Колорадо – Детройт
 7 : 2
7.03 06:00
Анахайм – Оттава
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 64 109
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 99
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 63 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 59 44
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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