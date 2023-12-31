Панарин набрал более 100 очков за один календарный год и повторил достижение Мессье

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик в ворота «Тампы» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин набрал 101 очко за один календарный год во второй раз за карьеру. Он стал вторым игроком в истории «Рейнджерс» с таким показателем. Ранее Марк Мессье показывал такой результат в 1992 и 1995 годах.

Панарин набрал 50 (23+27) очков в 35 матчах сезона-2023/24 и вышел на третье место в гонке бомбардиров.