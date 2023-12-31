«Вашингтон» по буллитам уступил «Нэшвиллу», Овечкин забил гол

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов на выезде уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Бек Маленстин и Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Овечкин не забили буллиты. У «Предаторз» шайбы на счету Люка Евангелисты и Романа Йоси, Райан О'Райли забросил победный буллит, вратарь Ярослав Аскаров отразил 27 бросков.

После этого матча «Вашингтон» с 40 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 41 очком — на седьмой строчке «Запада».