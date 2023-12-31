Овечкина нагло обокрали под Новый год. Его гол отменили на последней минуте
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Евангелиста — 5 (Фаббро, Новак), 2:44 — 0:1. Йоси — 8 (бол., Нюквист, О`Райлли), 6:55 — 0:2. Маленстин — 3 (Дауд, ван Римсдайк), 10:25 — 1:2. Овечкин — 7 (Строум, Протас), 34:59 — 2:2.
Победный буллит: Нюквист.
Вратари: Шепард — Аскаров.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 29 (13+4+10+2) — 36 (11+13+10+2).
Наши: Кузнецов (21.28/3/0), Овечкин (22.06/2/0) — Тренин (16.08/2/-1).
31 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
Предновогодний матч с «Нэшвиллом» стал грандиозным разочарованием для «Вашингтона» и его лидера Александра Овечкина. Столичная команда была очень близка к победе и могла уйти на Новый год в блестящем расположении духа. В дело вмешались потусторонние силы.
«Кэпиталз» уступали 0:2 уже к 7-й минуте, но не сломались и едва не совершили волшебный камбэк. Даже самый ярый материалист при таком исходе поверил бы в существование Деда Мороза и Санта-Клауса вместе взятых. Однако победный гол Овечкина на последней минуте третьего периода отменили после видеопросмотра специально обученные люди в Торонто. Они обнаружили атаку на вратаря Ярослава Аскарова со стороны нападающего «Вашингтона» Ника Дауда.
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Решение показалось очень сомнительным. Так и в теорию заговора можно легко поверить. Кто-то явно не хочет, чтобы рекорд Уэйна Гретцки пал.
Свой гол под номером 829 мощным броском в касание из левого круга Овечкин забил. Откуда же ему еще забрасывать в такой ситуации? К этому моменту нападающий «Хищников» Люк Эванджелиста уже выскочил со скамейки штрафников, но в свою зону на помощь товарищам примчаться не успел. У Аскарова, который всего во второй раз в карьере вышел в стартовом составе «Нэшвилла», не было шансов спасти свою команду.
Российский голкипер был вызван из фарм-клуба несколько дней назад, чтобы подменить приболевшего Кевина Ланкинена. Ему даже дали сыграть в третьем периоде матча с «Каролиной», выпустив вместо пропустившего пять шайб Юусе Сароса.
Аскарову далеко не все удавалось против «Вашингтона». Было заметно, что поначалу он нервничал. Выход за ворота и неточный пас едва не привели к печальным последствиям в первом периоде. Иногда в голкипера вселяется хулиган, что заметно по таким же эпизодам во время его выступления АХЛ. Гол Бека Маленстайна, добившего отскочившую от щитка Аскарова шайбу, тоже можно поставить в вину россиянину. Запоминается, как известно, последнее. Вратарь вместе с партнерами ровно минуту успешно отбивался в овертайме в формате «три на четыре», а в серии послематчевых бросков не дал забить Евгению Кузнецову и Овечкину, одержав свою первую победу в НХЛ.
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