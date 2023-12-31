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Сегодня, 07:10

Овечкина нагло обокрали под Новый год. Его гол отменили на последней минуте

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче против «Нэшвилла»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
А Ярослав Аскаров одержал первую победу в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Евангелиста — 5 (Фаббро, Новак), 2:44 — 0:1. Йоси — 8 (бол., Нюквист, О`Райлли), 6:55 — 0:2. Маленстин — 3 (Дауд, ван Римсдайк), 10:25 — 1:2. Овечкин — 7 (Строум, Протас), 34:59 — 2:2.
Победный буллит: Нюквист.
Вратари: Шепард — Аскаров.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 29 (13+4+10+2) — 36 (11+13+10+2).
Наши: Кузнецов (21.28/3/0), Овечкин (22.06/2/0) — Тренин (16.08/2/-1).
31 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Предновогодний матч с «Нэшвиллом» стал грандиозным разочарованием для «Вашингтона» и его лидера Александра Овечкина. Столичная команда была очень близка к победе и могла уйти на Новый год в блестящем расположении духа. В дело вмешались потусторонние силы.

Александр Овечкин пытается забросить в&nbsp;ворота Ильи Сорокина. Овечкин снова не забил, а «Вашингтон» уже вне первой восьмерки

«Кэпиталз» уступали 0:2 уже к 7-й минуте, но не сломались и едва не совершили волшебный камбэк. Даже самый ярый материалист при таком исходе поверил бы в существование Деда Мороза и Санта-Клауса вместе взятых. Однако победный гол Овечкина на последней минуте третьего периода отменили после видеопросмотра специально обученные люди в Торонто. Они обнаружили атаку на вратаря Ярослава Аскарова со стороны нападающего «Вашингтона» Ника Дауда.

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Решение показалось очень сомнительным. Так и в теорию заговора можно легко поверить. Кто-то явно не хочет, чтобы рекорд Уэйна Гретцки пал.

Свой гол под номером 829 мощным броском в касание из левого круга Овечкин забил. Откуда же ему еще забрасывать в такой ситуации? К этому моменту нападающий «Хищников» Люк Эванджелиста уже выскочил со скамейки штрафников, но в свою зону на помощь товарищам примчаться не успел. У Аскарова, который всего во второй раз в карьере вышел в стартовом составе «Нэшвилла», не было шансов спасти свою команду.

Российский голкипер был вызван из фарм-клуба несколько дней назад, чтобы подменить приболевшего Кевина Ланкинена. Ему даже дали сыграть в третьем периоде матча с «Каролиной», выпустив вместо пропустившего пять шайб Юусе Сароса.

Аскарову далеко не все удавалось против «Вашингтона». Было заметно, что поначалу он нервничал. Выход за ворота и неточный пас едва не привели к печальным последствиям в первом периоде. Иногда в голкипера вселяется хулиган, что заметно по таким же эпизодам во время его выступления АХЛ. Гол Бека Маленстайна, добившего отскочившую от щитка Аскарова шайбу, тоже можно поставить в вину россиянину. Запоминается, как известно, последнее. Вратарь вместе с партнерами ровно минуту успешно отбивался в овертайме в формате «три на четыре», а в серии послематчевых бросков не дал забить Евгению Кузнецову и Овечкину, одержав свою первую победу в НХЛ.

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Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 35 25 10 51
2 Каролина 37 20 17 44
3 Айлендерс 35 17 18 43
4 Филадельфия 35 19 16 43
5 Вашингтон 34 17 17 40
6 Нью-Джерси 35 19 16 40
7 Питтсбург 34 17 17 38
8 Коламбус 38 12 26 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 34 21 13 48
2 Флорида 36 22 14 46
3 Торонто 34 17 17 41
4 Тампа-Бэй 37 17 20 39
5 Детройт 36 17 19 38
6 Монреаль 35 15 20 35
7 Баффало 37 15 22 34
8 Оттава 31 13 18 26
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 22 14 47
2 Виннипег 34 21 13 46
3 Даллас 34 21 13 46
4 Нэшвилл 37 20 17 41
5 Аризона 35 19 16 40
6 Сент-Луис 36 18 18 37
7 Миннесота 34 16 18 36
8 Чикаго 35 11 24 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 36 23 13 49
2 Вегас 37 22 15 49
3 Лос-Анджелес 32 20 12 44
4 Сиэтл 37 14 23 37
5 Эдмонтон 32 16 16 33
6 Калгари 35 14 21 33
7 Анахайм 35 13 22 26
8 Сан-Хосе 36 9 27 21
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6.01
31.12 01:00
Баффало – Коламбус
 3 : 2 ОТ
31.12 03:00
Торонто – Каролина
 2 : 3
31.12 03:00
Флорида – Монреаль
 4 : 1
31.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
1 : 5
31.12 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 2 : 3 Б
31.12 03:00
Бостон – Нью-Джерси
 5 : 2
31.12 03:00
Питтсбург – Сент-Луис
 4 : 2
31.12 06:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 36 56
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Артемий Панарин

Рейнджерс

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И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 36 25
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 36 24
И КН
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Давид Риттих

Лос-Анджелес

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Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

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