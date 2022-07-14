Строум сменил «Рейнджерс» на «Анахайм»

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Нападающий Райан Строум, покинувший «Рейнджерс», стал игроком «Анахайма». 29-летний канадец подписал пятилетний контракт на 25 миллионов долларов.

Ранее хоккеист также выступал за «Эдмонтон» (2017-2018) и «Айлендерс» (2013-2017).

From the east coast to the west! ??



Ryan Strome (@strome18) scored a career-best 21 goals last season. #NHLFreeAgency pic.twitter.com/V2Bq7FcxE1 — NHL (@NHL) July 14, 2022

В прошлом сезоне Строум сыграл 74 матчах НХЛ и набрал 54 (21+33) очка при показателе полезности «+15».