«Сиэтл» подписал Шульца и Джонса

«Сиэтл» в первый день рынка свободных агентов укрепил состав двумя опытными игроками.

«Кракен» подписали двухлетний контракт на 6 миллиоднов долларов с защитником Джастином Шульцем, а также — однолетнее соглашение на 2 миллиона долларов с вратарем Мартином Джонсом.

В прошедшем сезоне 32-летний Шульц сыграл в 74 матчах за «Вашингтон» и набрал 23 (4+19) очка. 32-летний Джонс принял участие в 35 встречах с 90 процентами отраженных бросков.