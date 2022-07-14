Генменеджер «Коламбуса» прокомментировал подписание Годро

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен прокомментировал подписание нападающего Джонни Годро. 28-летний американец подписал семилетний контракт на 68,6 миллиона долларов.

«Годро — суперзвезда НХЛ, и мы очень рады приветствовать его в семье «Блю Джэкетс». Это элитный игрок с отличным характером, который делает игроков вокруг себя лучше. Мы очень рады добавить в нашу команду игрока такого калибра. Это захватывающий день для нашей франшизы, наших болельщиков и города Коламбус», — приводит ESPN слова Кекалайнена.

В прошлом сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.