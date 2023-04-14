Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:29

Стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото USA Today Sports

Официальный сайт НХЛ опубликовал расписание первых двух матчей первого раунда плей-офф.

Восточная конференция:

«Бостон» — «Флорида»: 18 и 20 апреля;

«Торонто» — «Тампа»: 19 и 21 апреля;

«Каролина» — «Айлендерс»: 18 и 20 апреля;

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: 19 и 21 апреля.

Западная конференция:

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: 18 и 20 апреля;

«Вегас» — «Виннипег»: 19 и 21 апреля;

«Колорадо» — «Миннесота"/"Сиэтл»: 19 и 21 апреля;

«Даллас» — «Миннесота"/"Сиэтл»: не определено.

Окончательное расписание будет опубликовано после заключительного матча «Колорадо» — «Нэшвилл».

НХЛ
0
Читайте также
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
Макдэвид: «Мы довольны игрой «Эдмонтона» в преддверии самого важного времени года»
«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ
«Вегас» и «Виннипег» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ
Определились все пары плей-офф в Восточной конференции НХЛ
«Айлендерс» и «Каролина» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ
«Бостон» и «Флорида» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Драйзайтль повторил рекорд Кучерова по очкам в сезоне для европейцев в XXI веке
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Первый раунд Счет в серии
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
1. Каролина - Айлендерс
0 - 0
0 - 0
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
1. Бостон - Флорида
0 - 0
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
20.04
22.04
24.04
14.04 02:00
Монреаль – Бостон
 4 : 5
14.04 02:00
Флорида – Каролина
 4 : 6
14.04 02:00
Коламбус – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
14.04 02:00
Рейнджерс – Торонто
 2 : 3
14.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 0
14.04 02:00
Баффало – Оттава
 4 : 3 ОТ
14.04 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 4 : 5 ОТ
14.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 4 : 3 ОТ
14.04 03:00
Даллас – Сент-Луис
 1 : 0
14.04 03:00
Колорадо – Виннипег
 4 : 2
14.04 03:30
Чикаго – Филадельфия
 4 : 5 ОТ
14.04 04:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 5 : 2
14.04 05:00
Аризона – Ванкувер
 4 : 5 ОТ
14.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 5
14.04 05:30
Сиэтл – Вегас
 1 : 3
18.04 02:00
Бостон – Флорида
 - : -
18.04 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости