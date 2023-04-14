Стало известно расписание первого раунда плей-офф НХЛ
Официальный сайт НХЛ опубликовал расписание первых двух матчей первого раунда плей-офф.
Восточная конференция:
«Бостон» — «Флорида»: 18 и 20 апреля;
«Торонто» — «Тампа»: 19 и 21 апреля;
«Каролина» — «Айлендерс»: 18 и 20 апреля;
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: 19 и 21 апреля.
Западная конференция:
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: 18 и 20 апреля;
«Вегас» — «Виннипег»: 19 и 21 апреля;
«Колорадо» — «Миннесота"/"Сиэтл»: 19 и 21 апреля;
«Даллас» — «Миннесота"/"Сиэтл»: не определено.
Окончательное расписание будет опубликовано после заключительного матча «Колорадо» — «Нэшвилл».
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
|0 - 0
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
20.04
22.04
24.04
|14.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|4 : 5
|14.04
|02:00
|
Флорида – Каролина
|4 : 6
|14.04
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.04
|02:00
|
Рейнджерс – Торонто
|2 : 3
|14.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 0
|14.04
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 3 ОТ
|14.04
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|14.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|14.04
|03:00
|
Даллас – Сент-Луис
|1 : 0
|14.04
|03:00
|
Колорадо – Виннипег
|4 : 2
|14.04
|03:30
|
Чикаго – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|14.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 2
|14.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|4 : 5 ОТ
|14.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 5
|14.04
|05:30
|
Сиэтл – Вегас
|1 : 3
|18.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.04
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
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