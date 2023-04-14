Драйзайтль повторил рекорд Кучерова по очкам в сезоне для европейцев в XXI веке

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился голом и двумя результативными передачами в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

Немецкий нападающий набрал 128 (52+76) очков в этом сезоне лиги, повторив рекорд по очкам в XXI веке среди европейцев.

Он делит первое место с россиянином Никитой Кучеровым, который набрал 128 (41+87) очков в сезоне-2018/19.