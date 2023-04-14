Овечкин занял второе место в истории НХЛ по количеству сезонов с 75+ очками среди крайних форвардов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:5 ОТ).

В этом сезоне на счету российского форварда 75 (42+33) очков в 73 играх. Таким образом, он провел 12-й сезон в НХЛ с 75 и более очками. Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром и Яри Курри.

Лидирует в списке Горди Хоу, который провел 14 сезонов, набирая минимум 75 очков.