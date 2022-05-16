Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Определились все пары второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Сегодня, 16 мая, «Калгари» дома обыграл «Даллас» (3:2). Общий счет в серии 4-3 в пользу «Флэймз». В полуфинале команда встретится с «Эдмонтоном».

Также сегодня «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург» в седьмом матче серии благодаря голу российского нападающего Артемия Панарина в овертайме (4:3). В 1/2 финала команда сразится с «Каролиной», которая выиграла серию у «Бостона» (4-3).

Ранее, 15 мая, «Тампа-Бэй» обыграла «Торонто» в седьмом матче (2:1) и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Флоридой», прошедшей «Вашингтон».

Последней парой стала «Колорадо» — «Сент-Луис». Первые обыграли «Нэшвилл» (4-0), а «Блюз» оказались сильнее в паре с «Миннесотой» (4-2).