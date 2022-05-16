Второй раунд плей-офф НХЛ стартует в ночь на 18 мая

Второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли-2022 стартует в ночь на 18 мая.

В плей-офф НХЛ Восточной конференции «Флорида» сыграет с действующим чемпионом «Тампой». Первый матч серии состоится 18 мая. Начало — в 02.00 мск.

«Каролина» начнет серию с «Рейнджерс», первый матч команды сыграют в ночь на 19 мая. Начало — в 02.00 мск.

Во втором раунде Западной конференции «Колорадо» сыграет первую игру с «Сент-Луисом» 18 мая. Начало — в 04.30 мск.

Первый матч битвы за Альберту между «Калгари» и «Эдмонтоном» состоится в ночь на 19 мая. Начало — в 04.30 мск.