Кросби оценил игру «Питтсбурга» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал седьмой матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:4 ОТ).

«Не знаю, я думаю мы играли правильно. Посмотрите на пятую игру, у нас был сложный период в несколько минут. Шестая игра, возможно, такой период был даже короче. Сегодня мы не очень правильно завершали. Но игру мы провели хорошо. В течение серии показали хороший хоккей. Мы не прошли дальше, и в этом разница. Но сегодня был пример того, что случиться может все что угодно, но мы не забили еще один гол в концовке встречи», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.

В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ на счету 34-летнего канадца 6 матчей и 10 (2+8) очков. «Рейнджерс» во втором раунде плей-офф встретятся с «Каролиной».