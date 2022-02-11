Стали известны условия нового контракта Беруби с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Сент-Луиса» будет зарабатывать 3,5 миллиона долларов за сезон

Стали известны условия нового контракта главного тренера «Сент-Луиса» Крэйга Беруби. Он будет получать 3,5 миллиона долларов за сезон, сообщает TSN.

10 февраля «Блюз» продлили контракт с главным тренером. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

По предыдущему договору зарплата специалиста составляла 3 миллиона в год.

56-летний Беруби возглавил «Сент-Луис» в ноябре 2018 года и в первом же сезоне привел клуб к победе в Кубке Стэнли.