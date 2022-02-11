Райану Эллису и Кевину Хэйсу могут потребоваться операции
Двум игрокам «Филадельфии» могут потребоваться операции
Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер заявил, что защитнику Райану Эллису может потребоваться операция. Окончательное решение будет принято до конца месяца, сообщает журналист Адам Кимельман.
Также операция может понадобиться нападающему Кевину Хэйсу. В таком случае оба хоккеиста больше не появятся на льду в этом сезоне.
11 февраля стало известно, что до конца сезона уже выбыл нападающий Шон Кутюрье. Он перенес успешную операцию на спине.
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Футбол
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|И
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|1
|Каролина
|45
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|67
|2
|Питтсбург
|48
|29
|19
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|49
|26
|23
|61
|5
|Коламбус
|45
|22
|23
|45
|6
|Айлендерс
|40
|17
|23
|40
|7
|Нью-Джерси
|48
|17
|31
|39
|8
|Филадельфия
|46
|15
|31
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|47
|30
|17
|66
|3
|Торонто
|44
|30
|14
|63
|4
|Бостон
|45
|26
|19
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
|Оттава
|43
|16
|27
|36
|7
|Баффало
|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|46
|8
|38
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|45
|26
|19
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|47
|12
|35
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|44
|25
|19
|56
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|47
|15
|32
|34
Результаты / календарь
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17.02
|11.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 4 ОТ
|11.02
|03:00
|
Бостон – Каролина
|0 : 6
|11.02
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|0 : 2
|11.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 5
|11.02
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|4 : 7
|11.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|5 : 2
|11.02
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|32
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
|2.09
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