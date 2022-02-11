Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:28

Райану Эллису и Кевину Хэйсу могут потребоваться операции

Двум игрокам «Филадельфии» могут потребоваться операции
Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер заявил, что защитнику Райану Эллису может потребоваться операция. Окончательное решение будет принято до конца месяца, сообщает журналист Адам Кимельман.

Также операция может понадобиться нападающему Кевину Хэйсу. В таком случае оба хоккеиста больше не появятся на льду в этом сезоне.

11 февраля стало известно, что до конца сезона уже выбыл нападающий Шон Кутюрье. Он перенес успешную операцию на спине.

Кевин Хейз
Райан Эллис
ХК Филадельфия Флайерз
0
Читайте также
У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
«Россия гонится за медалями любой ценой, а ребенок является пешкой в их спортивно-политической игре»: что пишут о допинге Валиевой западные СМИ
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Филадельфии» Кутюрье перенес операцию на спине. Он пропустит остаток сезона

Стали известны условия нового контракта Беруби с «Сент-Луисом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 32 13 67
2 Питтсбург 48 29 19 66
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 45 22 23 45
6 Айлендерс 40 17 23 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 46 15 31 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 47 30 17 66
3 Торонто 44 30 14 63
4 Бостон 45 26 19 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 43 16 27 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 46 8 38 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 45 33 12 70
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 45 26 19 57
5 Даллас 44 24 20 50
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 47 12 35 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 44 25 19 56
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 48 23 25 55
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 48 21 27 48
8 Сиэтл 47 15 32 34
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
11.02 03:00
Баффало – Коламбус
 3 : 4 ОТ
11.02 03:00
Бостон – Каролина
 0 : 6
11.02 03:00
Оттава – Питтсбург
 0 : 2
11.02 03:00
Монреаль – Вашингтон
 2 : 5
11.02 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 7
11.02 05:00
Калгари – Торонто
 5 : 2
11.02 05:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 61
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 41 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 32 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 35 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости