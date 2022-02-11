Райану Эллису и Кевину Хэйсу могут потребоваться операции

Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер заявил, что защитнику Райану Эллису может потребоваться операция. Окончательное решение будет принято до конца месяца, сообщает журналист Адам Кимельман.

Также операция может понадобиться нападающему Кевину Хэйсу. В таком случае оба хоккеиста больше не появятся на льду в этом сезоне.

11 февраля стало известно, что до конца сезона уже выбыл нападающий Шон Кутюрье. Он перенес успешную операцию на спине.