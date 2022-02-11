Пять хоккеистов в Северной Америке дисквалифицированы на 25 матчей за расистские оскорбления в адрес соперника

Руководство канадской лиги острова принца Эдуарда объявило, что пять хоккеистов команды, которая выступает в этой лиге, дисквалифицированы на 25 матчей каждый, сообщает TSN.

16-летний темнокожий голкипер команды из Галифакса пожаловался, что несколько соперников позволяли себе оскорбления на расовой почве по ходу матча.

Позже молодые люди пересеклись в гостинице. Тогда голкиперу заявили, что «хоккей — это спорт белых людей».

Личности всех молодых хоккеистов были установлены, они получили длительные дисквалификации. Также каждый из них должен прослушать курсы о недопустимости расизма.