Пять хоккеистов в Северной Америке дисквалифицированы на 25 матчей за расистские оскорбления в адрес соперника
Руководство канадской лиги острова принца Эдуарда объявило, что пять хоккеистов команды, которая выступает в этой лиге, дисквалифицированы на 25 матчей каждый, сообщает TSN.
16-летний темнокожий голкипер команды из Галифакса пожаловался, что несколько соперников позволяли себе оскорбления на расовой почве по ходу матча.
Позже молодые люди пересеклись в гостинице. Тогда голкиперу заявили, что «хоккей — это спорт белых людей».
Личности всех молодых хоккеистов были установлены, они получили длительные дисквалификации. Также каждый из них должен прослушать курсы о недопустимости расизма.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|32
|13
|67
|2
|Питтсбург
|48
|29
|19
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|49
|26
|23
|61
|5
|Коламбус
|45
|22
|23
|45
|6
|Айлендерс
|40
|17
|23
|40
|7
|Нью-Джерси
|48
|17
|31
|39
|8
|Филадельфия
|46
|15
|31
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|47
|30
|17
|66
|3
|Торонто
|44
|30
|14
|63
|4
|Бостон
|45
|26
|19
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
|Оттава
|43
|16
|27
|36
|7
|Баффало
|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|46
|8
|38
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|45
|26
|19
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|47
|12
|35
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|44
|25
|19
|56
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|47
|15
|32
|34
|11.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 4 ОТ
|11.02
|03:00
|
Бостон – Каролина
|0 : 6
|11.02
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|0 : 2
|11.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 5
|11.02
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|4 : 7
|11.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|5 : 2
|11.02
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|3 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|32
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
|2.09