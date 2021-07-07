Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Стали известны условия контракта, который «Чикаго» готов предложить Задорову

21:10
Никита Задоров. Фото USA Today Sports
Никита Задоров. Фото USA Today Sports
Теги:

«Чикаго» продолжает переговоры по новому контракту с защитником Никитой Задоровым, сообщает The Athletic.

Ранее появилась информация, что российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант.

«Блэкхокс» готовы предложить соглашение на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона долларов за сезон.

Летом у 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает 3,2 миллиона долларов в год.

При этом, в клубе все еще не определились, стоит ли подписывать соглашение с россиянином до драфта расширения или стоит ли его защищать на предстоящем драфте расширения. Это будет зависеть от того, сможет ли «Чикаго» обменять защитника Данкана Кита.

В этом сезоне Задоров провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал восемь (1+7) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Судья Карасев завершил работу на Евро: «Это мощь»
Названы главные уловки кассиров для обмана покупателей в магазинах
Как выявить рак языка всего по трем внешним признакам
Стало известно о состоянии MaкSим
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд