Задоров просил у «Чикаго» контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон

«Чикаго» ведет переговоры о новом контракте с защитником Никитой Задоровым. Сейчас в переговорном процессе наметился прогресс, сообщает The Athletic.

Изначально российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант. Клуб готов платить россиянину около 4 миллионов в год.

Летом у 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает 3,2 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Задоров провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал восемь (1+7) очков.