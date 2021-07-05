Задоров просил у «Чикаго» контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон
08:55
«Чикаго» ведет переговоры о новом контракте с защитником Никитой Задоровым. Сейчас в переговорном процессе наметился прогресс, сообщает The Athletic.
Изначально российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант. Клуб готов платить россиянину около 4 миллионов в год.
Летом у 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает 3,2 миллиона долларов в год.
В этом сезоне Задоров провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал восемь (1+7) очков.
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