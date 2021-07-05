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Задоров просил у «Чикаго» контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон

08:55
Никита Задоров. Фото Instagram
Никита Задоров. Фото Instagram
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«Чикаго» ведет переговоры о новом контракте с защитником Никитой Задоровым. Сейчас в переговорном процессе наметился прогресс, сообщает The Athletic.

Изначально российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант. Клуб готов платить россиянину около 4 миллионов в год.

Летом у 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает 3,2 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Задоров провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал восемь (1+7) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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