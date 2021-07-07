«Чикаго» все еще претендует на Шалунова

Нападающий Максим Шалунов все еще находится в сфере интересов «Чикаго». Клуб НХЛ рассматривает 28-летнего россиянина, как игрока основного состава на следующий сезон, сообщает The Athletic.

В сезоне-2020/21 на счету Шалунова 52 матчей и 35 (18+17) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф он сыграл 22 матча, набрал 18 (12+6) очков при показателе полезности «+12».

Шалунов пока раздумывает над предложением карьеры, рассматривая, в том числе, вариант с НХЛ, где права на него принадлежат именно «Чикаго».

Хоккеист провел неудачный ЧМ-2021, на который ехал в статусе одного из лидеров сборной России, но в 6 матчах забросил только 1 шайбу и оказался в запасе.