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«Чикаго» все еще претендует на Шалунова

20:56
Максим Шалунов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Шалунов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Максим Шалунов все еще находится в сфере интересов «Чикаго». Клуб НХЛ рассматривает 28-летнего россиянина, как игрока основного состава на следующий сезон, сообщает The Athletic.

В сезоне-2020/21 на счету Шалунова 52 матчей и 35 (18+17) очков при показателе полезности «+1». В плей-офф он сыграл 22 матча, набрал 18 (12+6) очков при показателе полезности «+12».

Шалунов пока раздумывает над предложением карьеры, рассматривая, в том числе, вариант с НХЛ, где права на него принадлежат именно «Чикаго».

Хоккеист провел неудачный ЧМ-2021, на который ехал в статусе одного из лидеров сборной России, но в 6 матчах забросил только 1 шайбу и оказался в запасе.

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Иван Шитик все материалы автора

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