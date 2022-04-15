Советник тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:2).

15 апреля 30-летний Тарасенко впервые в карьере набрал пять очков в одном матче НХЛ. На его счету три заброшенных шайбы и две результативные передачи.

«Очень радует, что Владимир оправился от травмы и показывает хоккей высокого уровня. Желаю добиваться ему еще больших результатов, к чему он и стремится. Он профессионал. Пусть дальше радует болельщиков и свою команду. Соревнования с остальными хоккеистами тут не к чему, он должен выходить на лед и подтверждать свой высокий уровень игрока. Он использует все свои сильные стороны и забивает голы», — сказал Каменский «СЭ».

Владимир Тарасенко был признан первой звездой прошедшего игрового дня. В текущем сезоне он набрал 72 очка (31+41) в 67 матчах регулярки НХЛ за «Блюз».