«На него положительно влияют разговоры об уходе». Кожевников — о результативности Тарасенко в НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру российского нападающего Владимира Тарасенко в матче НХЛ против «Баффало» (6:2).
15 апреля 30-летний Тарасенко впервые в карьере набрал пять очков в одном матче НХЛ. Он забил три гола и сделал две результативные передачи.
«Молодец. Поддерживает свой стиль забивающего игрока. На него положительно влияют разговоры об уходе. Он очень здорово прибавил. Это ведущий игрок, на котором держится команда. Это настоящий лидер своей команды», — сказал Кожевников «СЭ».
Владимир Тарасенко был признан первой звездой прошедшего игрового дня.
В комментарии «СЭ» советник тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский заявил, что после травмы Тарасенко показывает хоккей высокого уровня.
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|48
|27
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|97
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|41
|33
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|В
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|74
|48
|26
|102
|3
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|45
|29
|98
|4
|Бостон
|74
|45
|29
|95
|5
|Детройт
|74
|29
|45
|68
|6
|Баффало
|76
|27
|49
|65
|7
|Оттава
|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|74
|54
|20
|114
|2
|Миннесота
|73
|46
|27
|98
|3
|Сент-Луис
|74
|44
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|74
|42
|32
|89
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|74
|25
|49
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|75
|41
|34
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
|29
|44
|69
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|15.04
|02:00
|
Баффало – Сент-Луис
|2 : 6
|15.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3
|15.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|0 : 3
|15.04
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|6 : 3
|15.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|15.04
|02:00
|
Торонто – Вашингтон
|7 : 3
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|0 : 4
|15.04
|03:00
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|15.04
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|5 : 4 Б
|15.04
|04:00
|
Калгари – Вегас
|1 : 6
|15.04
|04:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|3 : 1
|15.04
|05:00
|
Ванкувер – Аризона
|7 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2