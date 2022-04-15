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Сегодня, 10:55

«На него положительно влияют разговоры об уходе». Кожевников — о результативности Тарасенко в НХЛ

Кожевников назвал российского хоккеиста Тарасенко настоящим лидером «Сент-Луиса»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру российского нападающего Владимира Тарасенко в матче НХЛ против «Баффало» (6:2).

15 апреля 30-летний Тарасенко впервые в карьере набрал пять очков в одном матче НХЛ. Он забил три гола и сделал две результативные передачи.

«Молодец. Поддерживает свой стиль забивающего игрока. На него положительно влияют разговоры об уходе. Он очень здорово прибавил. Это ведущий игрок, на котором держится команда. Это настоящий лидер своей команды», — сказал Кожевников «СЭ».

Владимир Тарасенко был признан первой звездой прошедшего игрового дня.

В комментарии «СЭ» советник тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский заявил, что после травмы Тарасенко показывает хоккей высокого уровня.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Сент-Луис Блюз
Александр Кожевников
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«Он показывает хоккей высокого уровня». Каменский — об игре Тарасенко в матче НХЛ с «Баффало»
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 73 34 39 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 74 25 49 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
5.04
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20.04
15.04 02:00
Баффало – Сент-Луис
 2 : 6
15.04 02:00
Бостон – Оттава
 2 : 3
15.04 02:00
Каролина – Детройт
 0 : 3
15.04 02:00
Питтсбург – Айлендерс
6 : 3
15.04 02:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 ОТ
15.04 02:00
Торонто – Вашингтон
 7 : 3
15.04 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 0 : 4
15.04 03:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
15.04 03:30
Чикаго – Сан-Хосе
 5 : 4 Б
15.04 04:00
Калгари – Вегас
 1 : 6
15.04 04:00
Колорадо – Нью-Джерси
 3 : 1
15.04 05:00
Ванкувер – Аризона
 7 : 1
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
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