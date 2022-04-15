Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру российского нападающего Владимира Тарасенко в матче НХЛ против «Баффало» (6:2).

15 апреля 30-летний Тарасенко впервые в карьере набрал пять очков в одном матче НХЛ. Он забил три гола и сделал две результативные передачи.

«Молодец. Поддерживает свой стиль забивающего игрока. На него положительно влияют разговоры об уходе. Он очень здорово прибавил. Это ведущий игрок, на котором держится команда. Это настоящий лидер своей команды», — сказал Кожевников «СЭ».

Владимир Тарасенко был признан первой звездой прошедшего игрового дня.

В комментарии «СЭ» советник тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский заявил, что после травмы Тарасенко показывает хоккей высокого уровня.