Что творит Тарасенко! Русская звезда «Сент-Луиса» разрывает НХЛ: шедевральный гол одной рукой и хет-трик
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Сент-Луис» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Голы: Асплунд — 8 (Йокихарью), 12:20 — 1:0. Перрон — 25 (бол., Крюг, Тарасенко), 19:36 — 1:1. Саад — 21 (бол., Томас, Тарасенко), 20:17 — 1:2. Так — 11 (Пауэр, Томпсон), 24:20 — 2:2. Тарасенко — 29 (Бучневич, Томас), 27:18 — 2:3. Тарасенко — 30 (Крюг, Томас), 32:45 — 2:4. Бучневич — 26 (Парэйко, Томас), 46:18 — 2:5. Тарасенко — 31 (п.в., Бучневич, Томас), 57:32 — 2:6.
Вратари: Андерсон (57:01 — 57:32) — Биннингтон.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 37 (7+13+17) — 28 (9+9+10).
Наши: — - Барбашев (15.54/0/0), Бучневич (15.22/1/+3), Тарасенко (13.42/4/+3), Торопченко (11.09/2/0).
15 апреля. Баффало. KeyBank Center. 11565 зрителей.
Поиграть мускулами в матче с одним из главных аутсайдеров НХЛ — не самая сложная задача. «Баффало» чуть ли не с самого начала сезона не ставит перед собой турнирных целей и играет в удовольствие — что для себя, что для соперника. Поэтому даже когда форвард «Баффало» Асплунд открыл счет, в «Сент-Луисе» не стали дергаться: такая атака, какая есть в «Блюз», найдет свои моменты.
Вот и в концовке первого периода Давид Перрон забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, реализовав большинство. А в начале второго то же самое сделал Брэндон Саад. В обоих голах поучаствовал Владимир Тарасенко, записавший на свой счет две результативные передачи. Кто ж знал, что его главные геройства еще впереди?
«Баффало» сравнял счет, но против ударной тройки соперника был бессилен. Потрясающую форму набрал Роберт Томас, который электричкой пронесся по зоне «Сэйбрз» и выдал пас, казалось бы, в никуда. Но на свободное место накатил Павел Бучневич, нашедший пасом на пустые ворота Тарасенко.
А вскоре 91-й номер «Блюз» порадовал нас настоящим шедевром. Тарасенко обыграл первого номера драфта-2021 Пауэра, пробросив шайбу мимо него одной рукой, а затем повторил «финт Форсберга», закатив шайбу в ворота, переложив клюшку в правую руку.
Тарасенко принял участие во всех шести результативных атаках «Сент-Луиса» в этот вечер, но в одной все-таки не попал в протокол. Войдя в чужую зону, Владимир оставил шайбу Томасу, который отпасовал на Парэйко. Бучневич после его передачи со второго раза переиграл Андерсона.
Мог ли в такой игре Тарасенко уйти без хет-трика? Конечно, нет! Российский нападающий поразил пустые ворота и приблизился к личному рекорду результативности. Сейчас на его счету 72 (31+41) очка, а до лучшего результата в карьере осталось всего три очка. «Сент-Луису» предстоит сыграть в регулярке еще восемь матчей, а учитывая показатели Тарасенко в последних матчах, этого точно должно хватить. В последних четырех играх лидер «Сент-Луиса» набрал аж 11 (6+5) очков!
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|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|104
|2
|Рейнджерс
|75
|48
|27
|102
|3
|Питтсбург
|76
|43
|33
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|73
|34
|39
|77
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
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|73
|26
|47
|58
|8
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|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|74
|48
|26
|102
|3
|Тампа-Бэй
|74
|45
|29
|98
|4
|Бостон
|74
|45
|29
|95
|5
|Детройт
|74
|29
|45
|68
|6
|Баффало
|76
|27
|49
|65
|7
|Оттава
|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|73
|53
|20
|112
|2
|Миннесота
|73
|46
|27
|98
|3
|Сент-Луис
|74
|44
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|74
|42
|32
|89
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|73
|22
|51
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|74
|40
|34
|85
|5
|Ванкувер
|74
|36
|38
|82
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|15.04
|02:00
|
Баффало – Сент-Луис
|2 : 6
|15.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3
|15.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|0 : 3
|15.04
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|6 : 3
|15.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|15.04
|02:00
|
Торонто – Вашингтон
|7 : 3
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|0 : 4
|15.04
|03:00
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|15.04
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|- : -
|15.04
|04:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|15.04
|04:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|- : -
|15.04
|05:00
|
Ванкувер – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.15