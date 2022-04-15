Что творит Тарасенко! Русская звезда «Сент-Луиса» разрывает НХЛ: шедевральный гол одной рукой и хет-трик

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Сент-Луис» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Голы: Асплунд — 8 (Йокихарью), 12:20 — 1:0. Перрон — 25 (бол., Крюг, Тарасенко), 19:36 — 1:1. Саад — 21 (бол., Томас, Тарасенко), 20:17 — 1:2. Так — 11 (Пауэр, Томпсон), 24:20 — 2:2. Тарасенко — 29 (Бучневич, Томас), 27:18 — 2:3. Тарасенко — 30 (Крюг, Томас), 32:45 — 2:4. Бучневич — 26 (Парэйко, Томас), 46:18 — 2:5. Тарасенко — 31 (п.в., Бучневич, Томас), 57:32 — 2:6.

Вратари: Андерсон (57:01 — 57:32) — Биннингтон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (7+13+17) — 28 (9+9+10).

Наши: — - Барбашев (15.54/0/0), Бучневич (15.22/1/+3), Тарасенко (13.42/4/+3), Торопченко (11.09/2/0).

15 апреля. Баффало. KeyBank Center. 11565 зрителей.

Поиграть мускулами в матче с одним из главных аутсайдеров НХЛ — не самая сложная задача. «Баффало» чуть ли не с самого начала сезона не ставит перед собой турнирных целей и играет в удовольствие — что для себя, что для соперника. Поэтому даже когда форвард «Баффало» Асплунд открыл счет, в «Сент-Луисе» не стали дергаться: такая атака, какая есть в «Блюз», найдет свои моменты.

Вот и в концовке первого периода Давид Перрон забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, реализовав большинство. А в начале второго то же самое сделал Брэндон Саад. В обоих голах поучаствовал Владимир Тарасенко, записавший на свой счет две результативные передачи. Кто ж знал, что его главные геройства еще впереди?

«Баффало» сравнял счет, но против ударной тройки соперника был бессилен. Потрясающую форму набрал Роберт Томас, который электричкой пронесся по зоне «Сэйбрз» и выдал пас, казалось бы, в никуда. Но на свободное место накатил Павел Бучневич, нашедший пасом на пустые ворота Тарасенко.

А вскоре 91-й номер «Блюз» порадовал нас настоящим шедевром. Тарасенко обыграл первого номера драфта-2021 Пауэра, пробросив шайбу мимо него одной рукой, а затем повторил «финт Форсберга», закатив шайбу в ворота, переложив клюшку в правую руку.

Тарасенко принял участие во всех шести результативных атаках «Сент-Луиса» в этот вечер, но в одной все-таки не попал в протокол. Войдя в чужую зону, Владимир оставил шайбу Томасу, который отпасовал на Парэйко. Бучневич после его передачи со второго раза переиграл Андерсона.

Мог ли в такой игре Тарасенко уйти без хет-трика? Конечно, нет! Российский нападающий поразил пустые ворота и приблизился к личному рекорду результативности. Сейчас на его счету 72 (31+41) очка, а до лучшего результата в карьере осталось всего три очка. «Сент-Луису» предстоит сыграть в регулярке еще восемь матчей, а учитывая показатели Тарасенко в последних матчах, этого точно должно хватить. В последних четырех играх лидер «Сент-Луиса» набрал аж 11 (6+5) очков!