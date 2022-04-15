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Сегодня, 06:25

Что творит Тарасенко! Русская звезда «Сент-Луиса» разрывает НХЛ: шедевральный гол одной рукой и хет-трик

Хет-трик и две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Баффало»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
Такого вы давно не видели.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Сент-Луис» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Голы: Асплунд — 8 (Йокихарью), 12:20 — 1:0. Перрон — 25 (бол., Крюг, Тарасенко), 19:36 — 1:1. Саад — 21 (бол., Томас, Тарасенко), 20:17 — 1:2. Так — 11 (Пауэр, Томпсон), 24:20 — 2:2. Тарасенко — 29 (Бучневич, Томас), 27:18 — 2:3. Тарасенко — 30 (Крюг, Томас), 32:45 — 2:4. Бучневич — 26 (Парэйко, Томас), 46:18 — 2:5. Тарасенко — 31 (п.в., Бучневич, Томас), 57:32 — 2:6.
Вратари: Андерсон (57:01 — 57:32) — Биннингтон.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 37 (7+13+17) — 28 (9+9+10).
Наши: — - Барбашев (15.54/0/0), Бучневич (15.22/1/+3), Тарасенко (13.42/4/+3), Торопченко (11.09/2/0).
15 апреля. Баффало. KeyBank Center. 11565 зрителей.

Поиграть мускулами в матче с одним из главных аутсайдеров НХЛ — не самая сложная задача. «Баффало» чуть ли не с самого начала сезона не ставит перед собой турнирных целей и играет в удовольствие — что для себя, что для соперника. Поэтому даже когда форвард «Баффало» Асплунд открыл счет, в «Сент-Луисе» не стали дергаться: такая атака, какая есть в «Блюз», найдет свои моменты.

Вот и в концовке первого периода Давид Перрон забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, реализовав большинство. А в начале второго то же самое сделал Брэндон Саад. В обоих голах поучаствовал Владимир Тарасенко, записавший на свой счет две результативные передачи. Кто ж знал, что его главные геройства еще впереди?

«Баффало» сравнял счет, но против ударной тройки соперника был бессилен. Потрясающую форму набрал Роберт Томас, который электричкой пронесся по зоне «Сэйбрз» и выдал пас, казалось бы, в никуда. Но на свободное место накатил Павел Бучневич, нашедший пасом на пустые ворота Тарасенко.

А вскоре 91-й номер «Блюз» порадовал нас настоящим шедевром. Тарасенко обыграл первого номера драфта-2021 Пауэра, пробросив шайбу мимо него одной рукой, а затем повторил «финт Форсберга», закатив шайбу в ворота, переложив клюшку в правую руку.

Тарасенко принял участие во всех шести результативных атаках «Сент-Луиса» в этот вечер, но в одной все-таки не попал в протокол. Войдя в чужую зону, Владимир оставил шайбу Томасу, который отпасовал на Парэйко. Бучневич после его передачи со второго раза переиграл Андерсона.

Мог ли в такой игре Тарасенко уйти без хет-трика? Конечно, нет! Российский нападающий поразил пустые ворота и приблизился к личному рекорду результативности. Сейчас на его счету 72 (31+41) очка, а до лучшего результата в карьере осталось всего три очка. «Сент-Луису» предстоит сыграть в регулярке еще восемь матчей, а учитывая показатели Тарасенко в последних матчах, этого точно должно хватить. В последних четырех играх лидер «Сент-Луиса» набрал аж 11 (6+5) очков!

Владимир Тарасенко (хоккей)
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Сент-Луис Блюз
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1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 73 34 39 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 73 53 20 112
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
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Бостон – Оттава
 2 : 3
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Каролина – Детройт
 0 : 3
15.04 02:00
Питтсбург – Айлендерс
6 : 3
15.04 02:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 ОТ
15.04 02:00
Торонто – Вашингтон
 7 : 3
15.04 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 0 : 4
15.04 03:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
15.04 03:30
Чикаго – Сан-Хосе
 - : -
15.04 04:00
Калгари – Вегас
 - : -
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