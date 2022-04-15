Тарасенко признан первой звездой игрового дня НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба НХЛ.

30-летний россиянин забросил три шайбы и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:2). В нынешнем сезоне на его счету нападающего 72 очка (31+41) в 67 матчах НХЛ.

Второй звездой дня стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который забросил три шайбы во встрече с «Нэшвиллом» (4:0). Третья звезда — вратарь «Детройта» Алекс Неделькович, отразивший 46 бросков из 46 в игре с «Каролиной» (3:0).