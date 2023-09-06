Сорокин является главным претендентом на «Везина Трофи»-2024 по версии The Hockey News
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин возглавил список претендентов на «Везину» в предстоящем сезоне по версии The Hockey News.
В тройку кандидатов на награду вошли еще двое россиян: Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Александр Георгиев («Колорадо»). В топ-5 также попали Юусе Сарос из «Нэшвилла» и Филип Густавссон, представляющий «Миннесоту».
«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Лучшим вратарем НХЛ по итогам 2022 года был признан россиянин Игорь Шестеркин из «Рейнджерс».
В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Сорокин провел 62 матча, 6 раз сыграв на ноль. В плей-офф на счету 28-летнего вратаря 6 игр, в которых он пропустил 14 шайб.
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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