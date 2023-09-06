«Анахайм» подписал контракт с защитником Люно

«Анахайм» подписал трехлетний контракт новичка с защитником Тристаном Люно, сообщает пресс-служба клуба.

19-летний канадец был выбран клубом на драфте НХЛ-2022 под общим 53-м номером во 2-м раунде.

В сезоне-2022/23 он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата QMJHL, набрав 83 (20+63) очка в 65 играх при коэффициенте полезности «+31».