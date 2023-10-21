Сорокин сделал невероятный сэйв в матче против «Нью-Джерси»

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отметился невероятным сэйвом в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

28-летний россиянин при счете 1:0 в пользу своей команды не позволил форварду «Дэвилз» Джеку Хьюзу реализовать выход один на один с вратарем.