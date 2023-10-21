«Коламбус» переиграл «Калгари». Проворов сделал голевую передачу

«Коламбус» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Блю Джэкетс» одержали вторую победу в сезоне.

Российскй нападающий Иван Проворов отметился одной голевой передачей.

«Калгари» с 5 очками идет на 5-м месте в Западной конференции. «Коламбус» с 4 очками располагается на 12-й строчке в Восточной конференции.