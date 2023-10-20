Самсонов — о поражении от «Миннесоты»: «Чувствовал, что моя игра стала немного лучше»
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:3).
«Результаты сегодня были не слишком хорошими, но я чувствовал, что моя игра стала немного лучше. Я двигался лучше. У них было несколько хороших бросков. Нет времени плакать, потому что осталось слишком много выездных игр. Завтра снова взойдет солнце, нам нужно немного подумать об этой игре, а завтра забыть о ней», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.
«Флорида» сравнялась с «Торонто» по очкам. Команды занимают 10-е и 11-е места в Восточной конференции соотвественно.
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|20.10
|02:00
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Флорида – Торонто
|3 : 1
|20.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 3
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|4 : 1
|20.10
|02:00
|
Рейнджерс – Нэшвилл
|1 : 4
|20.10
|02:00
|
Баффало – Калгари
|3 : 4
|20.10
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 6
|20.10
|03:00
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Виннипег – Вегас
|3 : 5
|20.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|7 : 4
|20.10
|05:00
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Анахайм – Даллас
|2 : 3
|20.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|1 : 3
|20.10
|05:30
|
Колорадо – Чикаго
|4 : 0
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