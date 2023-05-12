Сорокин поборется с Хеллебайком и Улльмарком за «Везину Трофи»

НХЛ на официальном сайте объявила тройку претендентов на «Везину Трофи», приз лучшему вратарю сезона.

По результатам голосования генеральных менеджеров клубов лиги, в число номинантов на награду вошли россиянин Илья Сорокин из «Айлендерс», швед Линус Улльмарк из «Бостона» и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

В прошлом году эту нагарду выиграл российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин.