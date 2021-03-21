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Сорокин обновил клубный рекорд «Айлендерс»

06:53
Илья Сорокин в матче против «Филадельфии». Фото nhl.com
Илья Сорокин в матче против «Филадельфии». Фото nhl.com
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин 21 марта марта в матче против «Филадельфии» (6:1) обновил клубный рекорд.

25-летний россиянин одержал седьмую победу подряд (шесть в основное время и одну в серии буллитов) и стал лучшим среди новичков клуба по этому показателю.

В нынешнем сезоне НХЛ Сорокин провел 10 матчей, восемь из которых завершились победами. Процент отраженных бросков составляет 91,5.

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