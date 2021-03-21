Сорокин обновил клубный рекорд «Айлендерс»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин 21 марта марта в матче против «Филадельфии» (6:1) обновил клубный рекорд.

25-летний россиянин одержал седьмую победу подряд (шесть в основное время и одну в серии буллитов) и стал лучшим среди новичков клуба по этому показателю.

В нынешнем сезоне НХЛ Сорокин провел 10 матчей, восемь из которых завершились победами. Процент отраженных бросков составляет 91,5.