«Сент-Луис» на выезде обыграл «Сан-Хосе», у Перрона и О`Райлли по четыре очка

«Сент-Луис» 21 марта в матче регулярного сезона НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» (5:2).

По четыре очка в составе «блюзменов» набрали канадские форварды Райан О`Райлли и Давид Перрон.

После этой победы «Сент-Луис» занимает четвертое место в Центральном дивизионе (37 очков), «акулы» — седьмые (26 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Голы: Гэмбрелл — 2 (Бернс, Донато), 2:23 — 1:0. Данн — 4 (Кайру, О`Райлли), 3:32 — 1:1. Кайру — 9 (О`Райлли, Перрон), 6:45 — 1:2. Хертл — 8 (Майер, Кныжов), 28:10 — 2:2. О`Райлли — 10 (бол., Данн, Перрон), 44:22 — 2:3. Кайру — 10 (Крюг, Перрон), 55:51 — 2:4. Перрон — 12 (п.в., Шворц, О`Райлли), 58:01 — 2:5.

Вратари: Дубник (57:02 — 58:01) — Хуссо.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (11+10+10) — 21 (5+8+8).

Наши: Кныжов (18.24/1/0) — Тарасенко (16.40/2/-1).

21 марта. Сан-Хосе. SAP Center.