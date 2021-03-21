«Айлендерс» разгромили «Филадельфию», Сорокин отразил 23 броска

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 6:1.

Дубль в составе хозяев оформил Кейси Сизикас, еще по шайбе забросили Жан-Габриэль Пажо, Джоржан Эберле, Энтони Бовилье и Джош Бэйли. Гости ответили точным броском Джоэля Фараби. Голикпер команды из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 23 броска из 24.

После этого матча «Айлендерс» с 44 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 33 очками — на пятой строчке.