Хоккей
НХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Айлендерс» разгромили «Филадельфию», Сорокин отразил 23 броска

04:29
21 марта. «Айлендерс» — «Филадельфия» — 6:1. Фото nhl.com
21 марта. «Айлендерс» — «Филадельфия» — 6:1. Фото nhl.com
Теги:

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 6:1.

Дубль в составе хозяев оформил Кейси Сизикас, еще по шайбе забросили Жан-Габриэль Пажо, Джоржан Эберле, Энтони Бовилье и Джош Бэйли. Гости ответили точным броском Джоэля Фараби. Голикпер команды из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 23 броска из 24.

После этого матча «Айлендерс» с 44 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 33 очками — на пятой строчке.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...