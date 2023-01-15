Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 810-го гола Александра
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
Для 37-летнего россиянина этот гол стал 810-м в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.
Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 84 шайбы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|26
|16
|59
|2
|Нью-Джерси
|42
|27
|15
|57
|3
|Рейнджерс
|43
|24
|19
|55
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|52
|5
|Питтсбург
|41
|21
|20
|48
|6
|Айлендерс
|43
|22
|21
|47
|7
|Филадельфия
|42
|17
|25
|41
|8
|Коламбус
|41
|12
|29
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|32
|9
|68
|2
|Торонто
|43
|26
|17
|59
|3
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|53
|4
|Детройт
|40
|18
|22
|43
|5
|Баффало
|40
|20
|20
|42
|6
|Флорида
|43
|19
|24
|42
|7
|Оттава
|41
|19
|22
|41
|8
|Монреаль
|42
|17
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|57
|2
|Даллас
|44
|25
|19
|57
|3
|Миннесота
|41
|23
|18
|50
|4
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|45
|5
|Нэшвилл
|41
|19
|22
|44
|6
|Колорадо
|40
|20
|20
|43
|7
|Аризона
|41
|13
|28
|31
|8
|Чикаго
|40
|11
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|28
|15
|58
|2
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|3
|Сиэтл
|41
|25
|16
|54
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|51
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Ванкувер
|41
|17
|24
|37
|7
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|34
|8
|Анахайм
|43
|12
|31
|28
Результаты / календарь
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15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
|15.01
|03:00
|
Айлендерс – Монреаль
|- : -
|15.01
|03:00
|
Бостон – Торонто
|- : -
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|- : -
|15.01
|03:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|15.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|- : -
|15.01
|03:00
|
Колорадо – Оттава
|- : -
|15.01
|03:00
|
Флорида – Ванкувер
|- : -
|15.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|- : -
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|- : -
|15.01
|04:00
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|15.01
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -
|15.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|82
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|66
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|61
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|41
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|40
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|27
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|32
|2.28
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