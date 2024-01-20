Скаут Федотов: «У Протаса большой потенциал, его роль в «Вашингтоне» будет повышаться»
Экс-скаут национальной и молодежной сборной России Сергей Федотов оценил переподписание «Вашингтоном» контракта с нападающим Алексеем Протасом.
«У генерального менеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана сейчас очень непростая ситуация, но он прекрасно понимает, что все равно надо вкладывать такие кирпичики ближайшего будущего «Вашингтона». Поэтому прогресс, который демонстрирует 23-летний Алексей Протас, нельзя не заметить. Мне кажется, что это достаточно удачное подписание, в первую очередь для самого «Вашингтона». Я думаю, что у Протаса достаточно большой потенциал и ближайшие годы его роль в «Вашингтоне» будет только повышаться. В любом случае, в данной непростой ситуации для «Вашингтона» это подписание выглядит очень даже логично», — приводит слова Федотова Metaratings.ru.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Протас провел 42 матча и набрал 18 (3+15) очков при полезности «-2». Новое соглашение c 23-летним форвардом вступит в силу с сезона-2024/25. Общая сумма контракта — 16,875 миллиона долларов.
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|1
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|27
|17
|63
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
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|43
|22
|21
|52
|4
|Тампа-Бэй
|45
|23
|22
|51
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|45
|19
|26
|45
|7
|Баффало
|45
|20
|25
|44
|8
|Оттава
|40
|16
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|46
|29
|17
|61
|3
|Даллас
|44
|26
|18
|57
|4
|Нэшвилл
|45
|25
|20
|51
|5
|Аризона
|43
|21
|22
|45
|6
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|44
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|45
|30
|15
|64
|2
|Вегас
|45
|26
|19
|57
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|20.01
|03:00
|
Флорида – Миннесота
|4 : 6
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|1 : 4
|20.01
|03:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 2
|20.01
|04:30
|
Чикаго – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|20.01
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|20.01
|21:00
|
Филадельфия – Колорадо
|- : -
|20.01
|23:00
|
Оттава – Виннипег
|- : -
|20.01
|23:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|75
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|64
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|29
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|6
|1.69