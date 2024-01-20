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Сегодня, 21:00

«Сент-Луис» — «Вашингтон»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Матч НХЛ «Сент-Луис» — «Вашингтон» 21 января начнется в 04.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на воскресенье, 21 января. Встреча пройдет на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, Миссури, США. Начало — в 04.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Сент-Луис» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Сент-Луис» находится на 12-й позиции Западной конференции, имея в своем активе 44 очка. «Вашингтон» занимает девятую позицию Восточной конференции, набрав 50 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 44 28 16 58
2 Филадельфия 45 25 20 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 43 22 21 50
5 Нью-Джерси 43 23 20 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 42 21 21 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 27 17 63
2 Флорида 45 27 18 58
3 Торонто 43 22 21 52
4 Тампа-Бэй 45 23 22 51
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 45 19 26 45
7 Баффало 45 20 25 44
8 Оттава 40 16 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 46 29 17 61
3 Даллас 44 26 18 57
4 Нэшвилл 45 25 20 51
5 Аризона 43 21 22 45
6 Сент-Луис 43 21 22 44
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 45 30 15 64
2 Вегас 45 26 19 57
3 Эдмонтон 41 25 16 51
4 Лос-Анджелес 42 21 21 50
5 Калгари 45 21 24 47
6 Сиэтл 45 19 26 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
Результаты / календарь
10.01
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12.01
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22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 03:00
Флорида – Миннесота
 4 : 6
20.01 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 1 : 4
20.01 03:00
Каролина – Детройт
 4 : 2
20.01 04:30
Чикаго – Айлендерс
4 : 3 ОТ
20.01 20:30
Баффало – Тампа-Бэй
 - : -
20.01 21:00
Филадельфия – Колорадо
 - : -
20.01 23:00
Оттава – Виннипег
 - : -
20.01 23:00
Аризона – Нэшвилл
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 75
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 46 73
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 64
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 42 37
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 45 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 29
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 6 1.69

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