«Сиэтл» забросил 4 шайбы за 6 минут в матче с «Далласом»

«Сиэтл» забросил четыре шайбы за шесть минут в ворота «Далласа» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Голы были забиты во втором периоде. Отметились — Джордан Эберле, Александер Веннберг, Карсон Соуси и Мэттью Беннирс.

На данный момент счет в игре — 5:1.

Матч проходит в Сиэтле за «Клаймат Пледж Арене».