Бобровский вместе с «Флоридой» одержал шестую победу в плей-офф подряд

«Флорида» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» (3:2 ОТ).

Для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского это шестая победа подряд — он повторил самую длинную победную серию в плей-офф для голкиперов с момента, когда это сделал Павел Францоуз в сезоне 2021/22.

Также 34-летний россиянин был признан третьей звездой матча.

В текущем сезоне Бобровский провел 8 матчей в плей-офф, в которых пропустил 23 шайбы при 90,9 процента отраженных бросков.