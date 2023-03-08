«Сиэтл» дома обыграл «Анахайм»

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«Сиэтл» дома победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе хозяев отличились Джейми Олексяк, Джаред Макканн, Даниэль Спронг, Ээли Толванен и Джаден Шварц.

За «Анахайм» забросили Тревор Зеграс и Максим Комтуа.

«Сиэтл» занимает 4-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 80 очков за 64 игры.

«Анахайм» располагается на 14-й строчке с 50 очками за 64 матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Анахайм» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Олексяк — 9 (Эберле, Бенайерс), 3:41 — 1:0. Маккэн — 31 (Ларссон, Бенайерс), 10:58 — 2:0. Зеграс — 21 (Строум, Харрингтон), 20:35 — 2:1. Спронг — 16 (Танев, Шульц), 37:16 — 3:1. Толванен — 13 (бол., Маккэн, Данн), 48:29 — 4:1. Комтуа — 6 (Сильферберг, Фаулер), 58:33 — 4:2. Шварц — 15 (п.в.), 59:42 — 5:2.

Вратари: Грубауэр — Гибсон (58:40 — 59:42).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (10+15+6) — 22 (7+8+7).

Наши: — - -.

8 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».