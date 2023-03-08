Бобровский сравнялся с Вокуном и делит с ним третье место по победам в истории «Флориды»
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (2:1).
Эта победа стала для россиянина 101-й в составе «Пантерз». Он сравнялся с Томасом Вокуном и делит с ним третье место по этому показателю в истории клуба.
Рекорд по победам в истории «Флориды» принадлежит Роберто Луонго (230), второе место занимает Джон Ванбисбрук (106).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|42
|20
|92
|2
|Нью-Джерси
|63
|41
|22
|88
|3
|Рейнджерс
|63
|35
|28
|79
|4
|Айлендерс
|66
|33
|33
|74
|5
|Питтсбург
|63
|32
|31
|73
|6
|Вашингтон
|65
|31
|34
|68
|7
|Филадельфия
|64
|24
|40
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|62
|49
|13
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|64
|38
|26
|81
|4
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|5
|Баффало
|63
|32
|31
|68
|6
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|7
|Детройт
|63
|28
|35
|65
|8
|Монреаль
|64
|26
|38
|57
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|34
|30
|81
|2
|Миннесота
|64
|36
|28
|79
|3
|Колорадо
|62
|35
|27
|76
|4
|Виннипег
|64
|36
|28
|75
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|63
|27
|36
|59
|7
|Аризона
|64
|22
|42
|54
|8
|Чикаго
|63
|22
|41
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|64
|38
|26
|82
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|64
|37
|27
|80
|4
|Эдмонтон
|65
|35
|30
|78
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|63
|26
|37
|57
|7
|Анахайм
|64
|21
|43
|50
|8
|Сан-Хосе
|65
|19
|46
|50
Результаты / календарь
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
|8.03
|03:00
|
Флорида – Вегас
|2 : 1
|8.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|5 : 2
|8.03
|03:00
|
Монреаль – Каролина
|3 : 4 Б
|8.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|3 : 4
|8.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|8.03
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|8.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|0 : 1 Б
|8.03
|05:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|6 : 0
|8.03
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|6 : 2
|8.03
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|5 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|91
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|63
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27
Новости