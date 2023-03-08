Бобровский сравнялся с Вокуном и делит с ним третье место по победам в истории «Флориды»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (2:1).

Эта победа стала для россиянина 101-й в составе «Пантерз». Он сравнялся с Томасом Вокуном и делит с ним третье место по этому показателю в истории клуба.

Рекорд по победам в истории «Флориды» принадлежит Роберто Луонго (230), второе место занимает Джон Ванбисбрук (106).