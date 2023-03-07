НХЛ, 8 марта: «Питтсбург» — «Коламбус», «Миннесота» — «Калгари» и другие матчи
Регулярный чемпионат НХЛ.
8 марта, среда
03.00 мск. «Монреаль» — «Каролина»
03.00. «Нью-Джерси» — «Торонто»
03.00. «Питтсбург» — «Коламбус»
03.00. «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»
03.30. «Айлендерс» — «Баффало»
04.00. «Миннесота» — «Калгари»
05.00. «Аризона» — «Сент-Луис»
05.00. «Колорадо» — «Сан-Хосе»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|41
|20
|90
|2
|Нью-Джерси
|62
|41
|21
|88
|3
|Рейнджерс
|63
|35
|28
|79
|4
|Айлендерс
|65
|32
|33
|72
|5
|Питтсбург
|62
|31
|31
|71
|6
|Вашингтон
|65
|31
|34
|68
|7
|Филадельфия
|63
|24
|39
|59
|8
|Коламбус
|63
|20
|43
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|62
|49
|13
|103
|2
|Торонто
|63
|38
|25
|84
|3
|Тампа-Бэй
|63
|37
|26
|79
|4
|Баффало
|62
|32
|30
|68
|5
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|6
|Флорида
|64
|31
|33
|68
|7
|Детройт
|63
|28
|35
|65
|8
|Монреаль
|63
|26
|37
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|34
|30
|81
|2
|Миннесота
|63
|36
|27
|78
|3
|Виннипег
|64
|36
|28
|75
|4
|Колорадо
|61
|34
|27
|74
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|62
|27
|35
|59
|7
|Аризона
|63
|21
|42
|52
|8
|Чикаго
|63
|22
|41
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|63
|38
|25
|82
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|63
|36
|27
|78
|4
|Эдмонтон
|65
|35
|30
|78
|5
|Калгари
|64
|28
|36
|69
|6
|Ванкувер
|63
|26
|37
|57
|7
|Анахайм
|63
|21
|42
|50
|8
|Сан-Хосе
|64
|19
|45
|50
Результаты / календарь
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
|7.03
|03:30
|
Виннипег – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|7.03
|03:30
|
Баффало – Эдмонтон
|2 : 3
|7.03
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 5
|7.03
|05:00
|
Чикаго – Оттава
|5 : 0
|7.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|4 : 2
|7.03
|06:30
|
Ванкувер – Нэшвилл
|4 : 3 Б
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|62
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26
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