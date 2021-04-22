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Штурм: «Капризов своей игрой вывел «Миннесоту» на новый уровень»

08:59
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Форвард «Миннесоты» Нико Штурм прокомментировал игру своего партнера по команде Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).

«Нельзя отрицать, что он взял команду и вывел ее на новый уровень своей игрой. Он борется с парнями на бортах, он очень сильный. То, что он делает в этом сезоне, действительно впечатляет», — приводит слова Штурма официальный сайт НХЛ.

23-летний россиянин отметился голом и набрал 38 (19+19) очков, установив новый рекорд заброшенным шайбам среди новичков команды.

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