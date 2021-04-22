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Капризов стал четвертым россиянином после Овечкина, Яшина и Буре, кому принадлежит клубный рекорд по голам среди новичков

08:32
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).

23-летний россиянин набрал 38 (19+19) очков и установил новый рекорд заброшенным шайбам среди новичков «Уайлд», обойдя Мариана Габорика, у которого 36 (18+18) очков.

Также Капризов стал четвертым российским игроком, кому принадлежит рекорд клуба по голам среди новичков, после Александра Овечкина («Вашингтон»), Алексея Яшина («Оттава») и Павла Буре («Ванкувер»).

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