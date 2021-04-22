НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 23 апреля
В ночь на 23 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Айлендерс» и другие встречи.
23 апреля
«Виннипег Джетс» — «Торонто Мэйпл Ливз» (02.00 — по мск)
«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз» (02.00)
«Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» (02.00)
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (02.00)
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз» (02.00)
«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (02.00)
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джэкетс» (02.00)
«Детройт Ред Уингз» — «Даллас Старз» (02.30)
«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» (03.00)
«Ванкувер Кэнакс» — «Оттава Сенаторз» (05.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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