НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 23 апреля

В ночь на 23 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Айлендерс» и другие встречи.

23 апреля

«Виннипег Джетс» — «Торонто Мэйпл Ливз» (02.00 — по мск)

«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз» (02.00)

«Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз» (02.00)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (02.00)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз» (02.00)

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (02.00)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джэкетс» (02.00)

«Детройт Ред Уингз» — «Даллас Старз» (02.30)

«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» (03.00)

«Ванкувер Кэнакс» — «Оттава Сенаторз» (05.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.