Шестеркин выйдет в старте «Рейнджерс» на матч с «Нью-Джерси»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся с «Нью-Джерси».

У команды из Нью-Йорка с первых минут выйдет вратарь Игорь Шестеркин, форвард Артемий Панарин — во втором звене.

Матч «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» пройдет сегодня и начнется в 3.00 (мск).