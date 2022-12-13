НХЛ, 13 декабря: «Миннесота» обыграла «Эдмонтон», «Питтсбург» победил «Даллас»
В ночь на 13 декабря прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Хоккей. НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 13 декабря (время начала — московское):
«Монреаль» — «Калгари» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Юбердо — 5 (бол., Баклунд, Тоффоли), 25:04 — 0:1. Андерсон — 8 (Слафковски, Харрис), 41:40 — 1:1.
Победный буллит: Дак.
Вратари: Аллен — Маркстрем.
Штраф: 19 — 21.
Броски: 38 (13+8+10+7) — 35 (11+18+6+0).
Наши: Дадонов (14.58/0/0) — Задоров (25.53/1/-1).
Монреаль. Centre Bell.
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хишир — 13 (Зигенталер), 3:05 — 0:1. Мерсер — 8, 4:46 — 0:2. Крайдер — 14 (Трочек, Веси), 18:25 — 1:2. Хьюз — 15 (Мерсер, Хэмилтон), 31:05 — 1:3. Трочек — 10 (бол., Фокс, Зибанежад), 33:58 — 2:3. Какко — 6 (Миллер, Хытил), 34:05 — 3:3. Хытил — 6 (Панарин, Миллер), 62:15 — 4:3.
Нереализованный буллит: Хьюз (Нью-Джерси), 32:50.
Вратари: Шестеркин — Ванечек.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (7+11+4+1) — 29 (6+13+9+1).
Наши: Панарин (19.47/1/0) — -.
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
«Питтсбург» — «Даллас» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хинтц — 12 (Лундквист), 0:19 — 0:1. Жозеф — 1 (бол., Капанен, Зукер), 13:14 — 1:1. Малкин — 9 (Раст, Зукер), 59:25 — 2:1.
Вратари: Джерри — Эттингер (59:32).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (11+9+5) — 27 (12+7+8).
Наши: Малкин (19.46/3/+1) — Гурьянов (14.17/1/0).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 17147 зрителей.
«Оттава» — «Анахайм» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Келли — 1 (Зайцев), 5:42 — 1:0. Дебринкэт — 8 (бол., Жиру, Шабо), 10:19 — 2:0. Дебринкэт — 9 (бол., Батерсон, Жиру), 52:00 — 3:0.
Вратари: Тэлбот — Достал.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 38 (11+13+14) — 32 (5+12+15).
Наши: Зайцев (20.40/1/+1) — Куликов (17.00/2/-1).
Оттава. Canadian Tire Centre.
«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Шенн — 7 (Кайру, Крюг), 62:23 — 1:0.
Вратари: Биннингтон — Сарос.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (9+4+7+4) — 25 (7+9+8+1).
Наши: Барбашев (18.34/2/0), Тарасенко (19.17/0/0), Торопченко (11.57/1/0) — Тренин (15.22/2/0).
Сент-Луис. Enterprise Center.
«Миннесота» — «Эдмонтон» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Болди — 11 (бол., Капризов, Зуккарелло), 12:36 — 1:0. Хаймэн — 10 (бол., Бэрри, Макдэвид), 14:01 — 1:1. Годро — 5 (Болди), 29:39 — 2:1.
Вратари: Флери — Скиннер (59:08).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 30 (6+16+8) — 21 (9+6+6).
Наши: Капризов (18.38/3/0) — Костин (9.56/0/0).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|28
|21
|7
|44
|2
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|3
|Каролина
|27
|15
|12
|36
|4
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|5
|Айлендерс
|29
|17
|12
|34
|6
|Вашингтон
|30
|14
|16
|32
|7
|Филадельфия
|29
|9
|20
|25
|8
|Коламбус
|27
|10
|17
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|22
|5
|45
|2
|Торонто
|29
|18
|11
|42
|3
|Тампа-Бэй
|27
|17
|10
|35
|4
|Детройт
|27
|13
|14
|32
|5
|Монреаль
|28
|14
|14
|30
|6
|Флорида
|29
|13
|16
|30
|7
|Оттава
|28
|12
|16
|26
|8
|Баффало
|28
|12
|16
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|27
|18
|9
|37
|2
|Даллас
|29
|16
|13
|37
|3
|Миннесота
|28
|15
|13
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|30
|5
|Нэшвилл
|26
|12
|14
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|26
|9
|17
|22
|8
|Чикаго
|26
|7
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|41
|2
|Сиэтл
|27
|16
|11
|35
|3
|Лос-Анджелес
|31
|15
|16
|35
|4
|Эдмонтон
|29
|16
|13
|32
|5
|Калгари
|29
|13
|16
|31
|6
|Ванкувер
|28
|12
|16
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|23
|8
|Анахайм
|29
|7
|22
|17
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|2 : 1 Б
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Даллас
|2 : 1
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|13.12
|03:30
|
Оттава – Анахайм
|3 : 0
|13.12
|04:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|2 : 1
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|1 : 0 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|29
|46
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|42
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|28
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|19
|1.77
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12