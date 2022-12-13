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НХЛ, 13 декабря: «Миннесота» обыграла «Эдмонтон», «Питтсбург» победил «Даллас»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

В ночь на 13 декабря прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей. НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 13 декабря (время начала — московское):

«Монреаль» — «Калгари» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Юбердо — 5 (бол., Баклунд, Тоффоли), 25:04 — 0:1. Андерсон — 8 (Слафковски, Харрис), 41:40 — 1:1.
Победный буллит: Дак.
Вратари: Аллен — Маркстрем.
Штраф: 19 — 21.
Броски: 38 (13+8+10+7) — 35 (11+18+6+0).
Наши: Дадонов (14.58/0/0) — Задоров (25.53/1/-1).
Монреаль. Centre Bell.

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хишир — 13 (Зигенталер), 3:05 — 0:1. Мерсер — 8, 4:46 — 0:2. Крайдер — 14 (Трочек, Веси), 18:25 — 1:2. Хьюз — 15 (Мерсер, Хэмилтон), 31:05 — 1:3. Трочек — 10 (бол., Фокс, Зибанежад), 33:58 — 2:3. Какко — 6 (Миллер, Хытил), 34:05 — 3:3. Хытил — 6 (Панарин, Миллер), 62:15 — 4:3.
Нереализованный буллит: Хьюз (Нью-Джерси), 32:50.
Вратари: Шестеркин — Ванечек.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (7+11+4+1) — 29 (6+13+9+1).
Наши: Панарин (19.47/1/0) — -.
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

«Питтсбург» — «Даллас» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Хинтц — 12 (Лундквист), 0:19 — 0:1. Жозеф — 1 (бол., Капанен, Зукер), 13:14 — 1:1. Малкин — 9 (Раст, Зукер), 59:25 — 2:1.
Вратари: Джерри — Эттингер (59:32).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (11+9+5) — 27 (12+7+8).
Наши: Малкин (19.46/3/+1) — Гурьянов (14.17/1/0).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 17147 зрителей.

«Оттава» — «Анахайм» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Келли — 1 (Зайцев), 5:42 — 1:0. Дебринкэт — 8 (бол., Жиру, Шабо), 10:19 — 2:0. Дебринкэт — 9 (бол., Батерсон, Жиру), 52:00 — 3:0.
Вратари: Тэлбот — Достал.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 38 (11+13+14) — 32 (5+12+15).
Наши: Зайцев (20.40/1/+1) — Куликов (17.00/2/-1).
Оттава. Canadian Tire Centre.

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Шенн — 7 (Кайру, Крюг), 62:23 — 1:0.
Вратари: Биннингтон — Сарос.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (9+4+7+4) — 25 (7+9+8+1).
Наши: Барбашев (18.34/2/0), Тарасенко (19.17/0/0), Торопченко (11.57/1/0) — Тренин (15.22/2/0).
Сент-Луис. Enterprise Center.

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Болди — 11 (бол., Капризов, Зуккарелло), 12:36 — 1:0. Хаймэн — 10 (бол., Бэрри, Макдэвид), 14:01 — 1:1. Годро — 5 (Болди), 29:39 — 2:1.
Вратари: Флери — Скиннер (59:08).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 30 (6+16+8) — 21 (9+6+6).
Наши: Капризов (18.38/3/0) — Костин (9.56/0/0).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Впервые в сезоне звездами дня в НХЛ стали три вратаря
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 28 21 7 44
2 Питтсбург 29 17 12 38
3 Каролина 27 15 12 36
4 Рейнджерс 30 15 15 35
5 Айлендерс 29 17 12 34
6 Вашингтон 30 14 16 32
7 Филадельфия 29 9 20 25
8 Коламбус 27 10 17 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 22 5 45
2 Торонто 29 18 11 42
3 Тампа-Бэй 27 17 10 35
4 Детройт 27 13 14 32
5 Монреаль 28 14 14 30
6 Флорида 29 13 16 30
7 Оттава 28 12 16 26
8 Баффало 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 27 18 9 37
2 Даллас 29 16 13 37
3 Миннесота 28 15 13 32
4 Колорадо 26 14 12 30
5 Нэшвилл 26 12 14 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 26 9 17 22
8 Чикаго 26 7 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 41
2 Сиэтл 27 16 11 35
3 Лос-Анджелес 31 15 16 35
4 Эдмонтон 29 16 13 32
5 Калгари 29 13 16 31
6 Ванкувер 28 12 16 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 23
8 Анахайм 29 7 22 17
Результаты / календарь
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18.12
13.12 03:00
Монреаль – Калгари
 2 : 1 Б
13.12 03:00
Питтсбург – Даллас
 2 : 1
13.12 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
13.12 03:30
Оттава – Анахайм
 3 : 0
13.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 2 : 1
13.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 1 : 0 ОТ
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 29 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 29 46
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 29 42
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 29 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 29 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

28 21
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 19 1.77
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 10 1.87
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 7 2.12
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